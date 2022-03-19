Rusya: Ukrayna’da ilk kez Kinjal hipersonik füzesi kullanıldı

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahale 24. günde devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Ukrayna’da ilk kez Kinjal hipersonik füzelerini kullandığını duyurdu. Konaşenkov, füzeyle Ukrayna ordusuna ait askeri deponun imha edildiğini bildirdi.

Konaşenkov Sputnik'in aktardığına göre açıklamanın devamında şunları söyledi: "Gece saatlerinde Ukrayna'ya ait 69 askeri unsur vuruldu. Bunlar arasında, dört komuta merkezi ve üçü S-300, biri Buk-M1 olmak üzere dört uçaksavar füze sistemi yer alıyor. Bununla birlikte Ukrayna ordusuna ait 12 insansız hava aracı imha edildi. Operasyonun başlamasından bu yana 196 insansız hava aracı, bin 438 tank ve başka zırhlı muharebe aracı, 145 çok namlulu roketatar, 556 topçu sistemi ile bin 237 özel askeri araç vuruldu."