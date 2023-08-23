Rusya, Ukrayna'da tahıl tesisini vurdu

Rusya dün Ukrayna'nın güneyinde bulunan ve tahıl ihracatı için önem taşıyan Odesa ve Tuna nehri bölgelerine drone saldırısı düzenledi.

Saldırı sonucunda tahıl tesislerinde yangın çıktı.

Ukrayna ordusunun Telegram'daki açıklamasında "Düşman tahıl depolama tesislerimizi ve Tuna nehri bölgesindeki bir üretim ve sevkiyat kompleksini vurdu" dendi.

Açıklamada, "Depolarda çıkan yangın hızlıca kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor" ifadesine yer verildi.