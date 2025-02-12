Rusya: Ukrayna'nın İHA üreten işletmelerini vurduk

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Ordularının Ukrayna'da saldırılara devam ettiği belirtilen açıklamada, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, sabah Ukrayna'nın askeri sanayi alanda İHA ve FPV dronu üreten işletmelerin atölyelerine grup şeklinde saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm hedefler vuruldu." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 653 uçak, 283 helikopter, 43 bini aşkın İHA, 592 hava savunma füze sistemi, 21 bin 299 tank ve zırhlı araç, 1514 çok namlulu roketatar, 21 bin 567 obüs ve havan topu ile 31 bin 492 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca Ukrayna ordusunun Ağustos 2024'ten bu yana Kursk yönünde yaklaşık 60 bin askerini, 361 tankını, 262 piyade savaş aracını, 200'den fazla zırhlı personel taşıyıcısını ve 1854 zırhlı aracını kaybettiği belirtildi.