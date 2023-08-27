Rusya, Ukrayna'nın iki İHA'sını imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Bryansk ve Kursk bölgelerine insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Haber Merkezi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece ve sabah saatlerinde Kiev'in Rusya topraklarına İHA'larla "terör saldırısı" girişiminde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, hava savunma sistemiyle Ukrayna'ya ait iki İHA'nın Braynsk ve Kursk bölgelerinin hava sahalarında imha edildiği bilgisi verildi.