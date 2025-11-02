Rusya: Ukrayna'ya ait 164 İHA düşürüldü!
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Rus topraklarına geniş çaplı İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin ülkenin farklı bölgeleriyle Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde toplam 164 insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi. Rostov’da saldırı sonucu 2 kişi yaralanırken, Krasnodar bölgesindeki Tuapse Limanı’nda çıkan yangında 2 yabancı geminin hasar gördüğü, can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun, Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği belirtildi.
Gece 164 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler ile Karadeniz ve Azak Denizi üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.
İHA saldırısında Rostov'da 2 kişi yaralandı
Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, bölgeye yönelik İHA saldırısında 2 kişinin yaralandığını bildirdi.
Rusya'daki Krasnodar bölgesinin operasyon karargahından yapılan açıklamada, İHA saldırısı sonucu Karadeniz kıyısındaki Tuapse Limanı'nda yangın çıktığı belirtildi.
Limandaki 2 yabancı geminin hasar gördüğü, olayda can kaybının olmadığı ifade edildi.