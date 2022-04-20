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Rusya, Ukrayna’ya taslak belge ilettiklerini açıkladı

Kremlin Sözcüsü Pekov, “Şu anda kesinlikle net ve ayrıntılı ifadeler içeren taslak belgemiz Ukrayna tarafına iletilmiştir. Top onlarda, bir cevap bekliyoruz.” açıklaması yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının müzakerelerdeki yaklaşımını sürekli değiştirdiğini söyledi.

Bu durumun müzakereleri olumsuz yönde etkilediğini belirten Peskov, “Şu anda kesinlikle net ve ayrıntılı ifadeler içeren taslak belgemiz Ukrayna tarafına iletilmiştir. Top onlarda, bir cevap bekliyoruz.” dedi.

Peskov, Ukrayna’nın yanıtına ilişkin bir süre sınırı olup olmadığına yönelik bir soruya da “Ukrayna tarafına bağlı. Ukrayna tarafındaki gelişmeler arzu edilen düzeyde değil. Ukraynalılar müzakere sürecini yoğunlaştırmaya pek de eğilimli değiller.” yanıtını verdi.

 

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