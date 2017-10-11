Rusya, ülkesindeki ABD'li diplomat sayısını azaltabilir

11 Ekim 2017

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'den, Rusya'da görevli diplomatik personel sayısını 300 veya daha aza indirmesini isteyebileceklerini açıkladı.

Açıklamayı yapan bakanlığın Kuzey Amerika Dairesi Başkanı Georgy Borisenko, "Eğer (Amerikalılar) bunu takdir etmezlerse, biz her zaman Amerikalı diplomat sayısını düşürme hakkına sahibiz." diye konuştu.

Rus hükümeti, yaşanan diplomatik bir çekişme nedeniyle, temmuz ayında ABD'den, Rusya'daki diplomatik ve teknik kadrolarının sayısını yüzde 60 indirerek 455'e düşürmesini istemişti. Bu sayı, Birleşmiş Milletler'de çalışanlar dahil olmak üzere ABD'de görevli Rus diplomatlarının toplam sayısına denk geliyor.

Kaynak: Reuters