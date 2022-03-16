Rusya: Uzlaşma umudu var

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 21'inci gününde devam ederken, taraflar bir yandan da müzakere masasında.

Ukrayna'dan müzakerelere ilişkin, "Zorlu ancak anlaşma olasılığı görüyoruz" açıklamasının ardından bir değerlendirme de Rusya'dan geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Ukrayna ile gerçekleştirilen görüşmelerin zorlu geçtiğini ancak uzlaşıya varılması için umut olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, RBC ile gerçekleştirdiği söyleşide "Müzakerecilerimiz tarafından yapılan değerlendirmeler tarafından yönlendiriliyorum. Müzakerelerin bilinen sebeplerden dolayı kolay geçmediğini belirtiyorlar. Ancak yine de bir uzlaşıya varma umudu var" dedi.

Ukrayna ile bazı konularda anlaşmaya yakın olduklarını belirten Lavrov, Kiev'in tarafsız statüsünün "ciddi" bir şekilde değerlendirildiğini söyledi.

Lavrov ifade özgürlüğü ve Ukrayna'da Rusçanın kullanılması gibi konuların da önemli olduğunu ifade etti.