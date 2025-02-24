Rusya: Uzun vadeli çözümün olmadığı bir ateşkes kabul edilemez

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, “Amerikan tarafının hızlı bir ateşkese doğru ilerleme arzusunu yeterince güvenle tanıyabiliriz. Ancak, uzun vadeli bir çözüm olmaksızın ateşkes, çatışmaların hızlı bir şekilde yeniden başlamasına ve Rus-Amerikan ilişkilerine yönelik sonuçlar da dahil olmak üzere daha ciddi sonuçlarla çatışmanın yeniden başlamasına giden yoldur. Biz bunu istemiyoruz” dedi