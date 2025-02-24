Rusya: Uzun vadeli çözümün olmadığı bir ateşkes kabul edilemez
RIA haber ajansının bildirdiğine göre Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'da hızlı bir ateşkese doğru ilerleme çabalarını kabul ediyor ancak uzun vadeli çözüm olmaksızın ateşkes Rusya-ABD ilişkileri için ciddi sonuçlar doğurma tehdidi taşıyor.
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov, “Amerikan tarafının hızlı bir ateşkese doğru ilerleme arzusunu yeterince güvenle tanıyabiliriz. Ancak, uzun vadeli bir çözüm olmaksızın ateşkes, çatışmaların hızlı bir şekilde yeniden başlamasına ve Rus-Amerikan ilişkilerine yönelik sonuçlar da dahil olmak üzere daha ciddi sonuçlarla çatışmanın yeniden başlamasına giden yoldur. Biz bunu istemiyoruz” dedi