Rusya ve ABD, Afrika ülkesinde karşı karşıya geldi

Batı Afrika ülkesi olan Nijer'i yöneten cunta, Temmuz 2023'te gerçekleştirilen darbenin 'cihatçı' gruplara karşı mücadele amacıyla Nijer'de askeri üslere sahip olan ABD ordusunu ülkeden kovdu. Rusya ile güçlü ilişkileri bulunan Nijer, ülkeye Rus güçlerinin girişine onay verdi.

Adının açıklanmaması kaydıyla konuşan üst düzey bir ABD savunma yetkilisi, Rus güçlerinin ABD birliklerinin ABD'nin henüz boşaltmadığı hava üssüne girdiğini ancak aralarında bir temas olmadığını, Rus ordu personelinin Nijer'in başkenti Niamey'deki Diori Hamani Uluslararası Havaalanı'nın yanında bulunan 101 numaralı hava üssünde ayrı bir hangar kullandıklarını söyledi.

Nijer'deki bu tansiyon, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ABD ve Rusya arasındaki gerilimin hat safhada olduğu bir dönemde yaşandı.

Bu durum, çekilmenin ardından ülkedeki ABD tesislerinin akıbetine ilişkin soruları da gündeme getirirken ABD'li yetkili, "Durum harika değil ama kısa vadede yönetilebilir" dedi.

"Riskli bir durum yok"

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Amerikan birliklerine veya teçhizatına yönelik herhangi bir riskin söz konusu olmadığını söyledi.

Austin Honolulu'da düzenlediği basın toplantısında "Ruslar ayrı bir yerleşkede bulunuyorlar ve ABD güçlerine ya da ekipmanlarımıza erişimleri yok. Ben her zaman birliklerimizin güvenliği ve korunmasına odaklanıyorum. Ancak şu anda burada kuvvetlerimizin korunması açısından önemli bir sorun görmüyorum."

ABD ve müttefikleri, Batılı hükümetlerle aralarına mesafe koymaya hevesli grupları iktidara getiren darbelerin ardından bir dizi Afrika ülkesinden askerlerini çıkarmak zorunda kaldı. Nijer'deki kopuşa ek olarak, ABD birlikleri son günlerde Çad'dan, Fransız güçleri ise Mali ve Burkina Faso'dan çıkarıldı