Rusya ve ABD "ikili ilişkilerdeki sorunları çözmek amacıyla iletişimi sürdürme konusunda" anlaştı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio telefon görüşmesi geçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, iki bakan Ukrayna’daki durumu ve önceki ABD yönetimi tarafından koyulan "tek taraflı engellerin" kaldırılmasını görüştü. Açıklamada, önceki yönetimden miras kalan, karşılıklı faydalı ticaret, ekonomik ve yatırım iş birliğine yönelik tek taraflı engellerin kaldırılması adına "ikili ilişkilerdeki sorunları çözmek amacıyla iletişimi sürdürme konusunda" anlaştıkları belirtildi. Lavrov ve Rubio’nun "Ukrayna çevresindeki çözüm, Filistin’deki durum ve genel olarak Orta Doğu’daki gelişmeler de dahil olmak üzere acil uluslararası konularda karşılıklı etkileşimde bulunmaya yönelik istekliliklerini ifade ettikleri" aktarılan açıklamada, "Lavrov vve Rubio, başkanlar tarafından belirlenen atmosfer doğrultusunda karşılıklı saygıya dayalı devletler arası diyalogun yeniden kurulması için çalışmaya karar verdiler" ifadeleri kullanıldı.

Bakanların ABD’deki "Rus diplomatik misyonlarının işleyiş şartlarını hızlı bir şekilde iyileştirme" konusunda da görüşme yaptıkları belirtilen açıklamada, uzmanların yakında bir araya gelerek, Rus ve ABD misyonlarının yurtdışındaki çalışmalarına yönelik engelleri karşılıklı olarak kaldırmak için somut adımlar üzerinde anlaşacakları aktarıldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, Rubio’nun telefonda, Trump’ın Ukrayna’daki çatışmaya son verme konusundaki kararlılığını yinelediğini bildirdi. Açıklamada, "Bunun yanı sıra, diğer bir dizi ikili konuda potansiyel olarak birlikte çalışma fırsatını da görüştüler" denildi.