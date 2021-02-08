“Rusya ve Avrupa birbirinden uzaklaşıyor”

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Rsuya’nın kendini Avrupa’dan giderek daha fazla uzaklaştırdığını ifade etti ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşülen Rus muhalif Alexei Navaly’nin tutuklanması konusu görüşmelerinde gerilimin yükseldiğini ekledi.

Lavrov ile görüşmesinde Avrupa ve Rusya’nın birbirlerinden ayrıldıklarını belirten Borell, “Rus yetkililer Avrupa ile daha istikrarlı görüşmeler yapma fırsatı sağlayacak bu görüşmeleri değerlendirmek istemiyorlar. Bu son derece üzücü bir durum olmasının yanında bir takım sonuçlarda getirecek” ifadelerini kullandı.

Borell bir blog yazısında, Moskova’nın demokratik değerleri varlıklarına bir tehlike olarak gördüğünü iddia etti.