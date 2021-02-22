Rusya ve BAE'den süpersonik uçak işbirliği

Rusya'nın Birleşik Havacılık Şirketi ve Birleşik Arap Emirlikleri Yatırım Fonu Mubadala, iş insanlarına yönelik süpersonik uçak geliştirmek ve üretmek üzere ortak Girişim kuracak.

Eşit katılım konusunun şu ana kadar tartışılmadığını belirten Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'a göre, yeni uçağın kavramsal tasarımı bu yılın sonu gibi kısa bir süre içinde ortaya çıkarılabilir.

Uçakların, biri yaklaşık 8, diğeri yaklaşık 30 kişilik olarak iki versiyon şeklinde olması bekleniyor.

Bakan, BAE'yi ziyareti sırasında, "Şu ana kadar, teslimat sürresi olarak 2021'in sonuna kadar iyimseriz ya da belki 2022'nin başında bu gerçekleşebilir." dedi.