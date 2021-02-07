“Rusya ve Çin aşılarını üretmeye talibiz”

Avustralya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa’da onaylanmaları halinde, Avusturya’nın Rusya ve Çin’in geliştirdiği COVID-19 aşılarını üretmeye hazır olduğunu söyledi.

Konu aşı olduğunda önemli olanın jeopolitik çekişmeler değil, etkinlik, güvenlik ve hızlı erişim olduğunu vurgulayan Kurz, konun en güvenli aşıyı en hızlı şekilde elde etmek olduğunu ifade etti.

Diğer Avrupa liderleri de, Avrupa İlaç Ajansı’nın onayladığı aşıları üretmeye istekli olduklarını açıklamışlardı.