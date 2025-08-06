Rusya ve Çin Asya-Pasifik’te birlikte devriyeye çıkıyor

Rusya ve Çin donanmaları, Japon Denizi’nde gerçekleştirdikleri kapsamlı tatbikatların ardından Asya-Pasifik bölgesinde ortak devriye faaliyetlerine başlıyor.

Rus Pasifik Filosu’ndan yapılan açıklamada, iki ülkenin deniz kuvvetlerinin bölgede ortak devriye misyonlarını yürütmek üzere yeni bir görev gücü oluşturduğu bildirildi.

Gelişme 1-5 Ağustos tarihleri arasında yapılan ve topçu atışları, denizaltı savunma ile hava savunma görevlerini içeren tatbikatların hemen ardından yaşanırken Rus yetkililer, söz konusu manevraların savunma amaçlı olduğunu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığını vurguladı.

Moskova ve Pekin, 2022 yılında Ukrayna’daki savaş öncesi imzaladıkları “sınırsız” stratejik ortaklık anlaşması çerçevesinde askeri iş birliğini düzenli olarak artırıyor. Ortak tatbikatlar ve devriyeler, iki ülkenin hem askeri koordinasyonunu güçlendirmeyi hem de potansiyel rakiplerine caydırıcı mesajlar göndermeyi amaçlıyor.