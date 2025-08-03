Rusya ve Çin, Japon Denizi'nde tatbikata başladı

Rusya'nın Pasifik Filosu'nun basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Rusya ve Çin deniz kuvvetlerinin gemileri, "Deniz Etkileşimi - 2025" tatbikat kapsamında Vladivostok kentinden Japon Denizi'ne çıkış yaptı.

Hava araçlarının da yer aldığı tatbikatta, denizde arama, kurtarma, denizaltılar ve uçaklara karşı savunma ile ilgili görevler yerine getirilecek.

Tatbikat, 5 Ağustos'a kadar sürecek.

Rusya ve Çin, ilk ortak askeri tatbikatını 2005 yılında Sarı Deniz’de gerçekleştirmişti. İki ülke, 2012’den bu yana çeşitli bölgelerde tatbikat yapıyor.