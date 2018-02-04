Rusya ve Çin’den ABD’ye 'nükleer' tepkisi

04 Şubat 2018

ABD’nin dün yayınladığı Nükleer Durum İnceleme Belgesi, Rusya ve Çin'in tepkisini çekti.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından dün açıklanan Nükleer Durum İnceleme Belgesi’nde Rusya, Kuzey Kore, İran ve Çin, “olası tehdit unsuru” ülkeler arasında yer almıştı.

Çin Savunma Bakanlığı, Nükleer Durum İnceleme Belgesi’ne tepki göstererek, ABD'ye "soğuk savaş zihniyeti”ni bırakma çağrısı yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Rın Guoçiang, yaptığı basın açıklamasında, belgede Çin’in nükleer gücü konusunda çarpıtma ve abartma yapıldığını savunarak, bu rapora kesinlikle karşı çıktıklarını söyledi. "ABD’nin soğuk savaş zihniyetini geride bırakmasını ve nükleer silahsızlanma için kendi birincil sorumluluğunu üstlenmesini” beklediklerini dile getiren Rın, "Washington yönetiminin Çin’in stratejik niyetlerini doğru şekilde anlamasını, ulusal savunma ve askeri gelişimine adil şekilde bakmasını umuyoruz” dedi.

Sözcü ayrıca, ABD’ye Çin’in askeri ilişkilerini ikili ilişkilerde istikrar faktörü olarak kullanma çağrısında bulunarak, iki ülkenin dünyada barış, istikrar ve refahı korumak için ortaklaşa çalışması gerektiğini bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, “Belgeyle, doğrudan Rusya karşıtı bir tutum sergilenirken, nükleer silahlara ilişkin bozulan küresel durumun suçunu başkasına atmaya yönelik haksız bir girişimde bulunuluyor. ABD, Rusya’ya yönelik mesnetsiz suçlamalarla kendi nükleer gücünü muazzam bir düzeye çıkarmaya çalışıyor” ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA