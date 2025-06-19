Rusya ve Çin'den İran açıklaması: Diplomasi ile çözülebilir
Rusya lideri Viladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ile görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamada İran nükleer programıyla ilgili meselenin güçle değil, diplomatik yöntemlerle çözülebileceği vurgulandı
Dünya Orta Doğu'daki gelişmeleri takip edereken Putin, Şi kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
Çin'den acil ateşkes çağrısı
Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Çin Devlet Başkanı Şi, İsrail-İran çatışmasına yönelik "Ateşkes acil öncelik olmalı, güç kullanımı uluslararası anlaşmazlıkların çözümünün doğru yolu değildir" dedi.
Kremlinden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise"Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ile telefon görüşmesinde, İran nükleer programıyla ilgili meselenin güçle değil, siyasi diplomatik yöntemlerle çözülebileceğini vurguladı" denildi.
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