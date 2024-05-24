Rusya ve Ermenistan arasındaki gerilim tırmanıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'daki Büyükelçisi Sergey Kopırkin'i istişare için başkent Moskova'ya çağırdığını duyurdu.
Son dönemde Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkilerde yaşanan gerilim tırmanmaya devam ederken, Ermenistan'daki Rusya büyükelçisi Kopırkin başkent Moskovaya çağırıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, "Rusya'nın Erivan Büyükelçisi Kopırkin, istişareler için Moskova'ya çağrıldı." ifadesini kullandı.
Ermenistan, üyesi bulunduğu Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünün (KGAÖ) etkinliğini sorgularken Rusya ise ABD ve Avrupa Birliği (AB) ile yakınlaşma yönünde siyaset izleyen Ermenistan'ı eleştiriyor.