Rusya ve Hindistan 'Indra-2025' tatbikatına başladı
Rusya ve Hindistan, askeri işbirliğini güçlendirmek amacıyla Hindistan'ın Racastan eyaletindeki Mahajan poligonunda 'Indra-2025' tatbikatını başlattı. Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatın özellikle uluslararası terörle mücadelede ortak hareket kabiliyetini artırmayı hedeflediğini açıklarken açılış töreniyle başlayan tatbikatın 15 Ekim'e kadar süreceği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Hindistan'ın Racastan eyaletinde bulunan Mahajan poligonunda Rusya ve Hindistan'ın ortak askeri tatbikat başlattığını duyurdu.
“Indra-2025” adı verilen tatbikatın açılış töreni yapılırken, faaliyetlerin 15 Ekim'e kadar süreceği belirtildi. Bakanlığın açıklamasında, tatbikatın iki ülke arasında uluslararası terörle mücadele alanındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçladığı ifade edildi.
Tatbikat kapsamında Rus ve Hint askerlerinin, ortak taktik operasyonlar üzerine çalışacağı kaydedildi.
Tatbikatlar 2003 yılından beri düzenleniyor
Rusya ile Hindistan arasındaki 'Indra' askeri tatbikatları 2003 yılından bu yana düzenleniyor.