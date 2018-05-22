Rusya ve Japonya'dan 1 milyar dolarlık misilleme uyarısı

22 Mayıs 2018

Rusya ve Japonya'dan, ABD vergilerine karşı toplamda 1 milyar dolarlık misilleme uyarısı geldi.

Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre, iki ülke ABD'nin çelik ve alüminyuma ek vergi getirme kararına karşı harekete geçti. İki ülke vergiyle ilgili planları konusunda ABD'yi bilgilendirdi.

Rusya ABD vergilerinin yıllık ithalatta 528 milyon dolar yük getireceğini bildirirken, Japonya bu miktarın 440 milyon dolar olduğunu açıkladı. İki ülke ABD'ye aynı şekilde yanıt verme hakları bulunduğunu vurguladı.

İki ülkenin hangi ABD ürünlerini hedef alabileceği konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

AB ve Çin de daha önce benzer bir adım atmış ve vergi misillemesi uyarısı yapmışlardı.

ABD'den Çin menşeli çelik ürünlerine ağır vergi

Kaynak: Reuters