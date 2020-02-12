Rusya ve Suriye'den İdlib'le ilgili ortak açıklama

12 Şubat 2020

Rusya ve Suriye koordinasyon merkezleri başkanları, Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev ve Suriye Şehircilik ve Çevre Bakanı Hüseyin Mahluf’un imzaladığı açıklamada, "İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde durum hâlâ çok zor. Bölgede militanların terör eylemleri nedeniyle insani bir felaket yaşanması riski yüksek. Heyet Tahrir el Şam ve onunla bağlantılı oluşumların eylemlerini artırması Rusya ve Suriye’nin bölgedeki gerginliği düşürmeye yönelik çabalarına engel oldu" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamaya göre, militanların saldırıları neticesinde sadece ocak ayında İdlib’de 150’den fazla Suriyeli sivil hayatını kaybetti.

‘Militanlara ait çok sayıda silah ele geçirildi’

Sputnik ajansında yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Suriye ordusu, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesinde militanların provokasyonlarına karşı operasyonlar gerçekleştirmeye başladı. Operasyonlar neticesinde çekilen militanların, arkalarında bıraktığı çok sayıda askeri teçhizat, mühimmat ve silah ele geçirildi. Bu silahların aralarında Batı menşeili silahların da olması, militanlara sınırötesi yardımın sürdüğünü ortaya koydu.

Rusya ve Suriye ordularının oluşturduğu insani koridorlar üzerinden sivillerin çıkışını engellemek isteyen militanlar, Halep, İdlib ve Hama’daki geçiş noktalarına çıkan yolları kapattı, yol üzerine patlayıcı döşedi. Militanların sürekli hale gelen provokasyonları, Suriye ordusunu kendi kontrol ettiği bölgelerde güvenliği sağlamak için karşılık vermek zorunda bıraktı.

'BM’nin Rukban kampının tahliyesini ertelemesi endişe verici'

Açıklamada ayrıca, BM’nin bölgesel birimlerinin Rukban kampında kalmaya devam eden göçmenlerin tahliyesine yönelik planı uygulamayıp, planın sürekli çeşitli bahanelerle ertelenmesinin büyük endişe uyandırdığı da kaydedildi.

Açıklamaya göre, göçmenlerin tahliyesini ertelemek için en son ‘2019 yılında kamptan ayrılan kişilerin Suriye güvenlik güçleri tarafından tutuklandığı’ şeklindeki yalan bilginin doğrulanmasına ihtiyaç duyulduğu bahanesi kullanıldı.

Bu iddianın Batılı sivil toplum kuruluşları tarafından yayıldığı kaydedilen açıklamada, BM temsilcilerinin ocak ayında, kamptan geçmişte tahliye edilen kişilerle konuşup böyle bir sorun yaşamadıklarına ikna olabildiği bilgisine yer verildi.

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