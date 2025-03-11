Rusya ve Türkiye, Suriye krizine çözüm için iş birliğini güçlendiriyor

Rusya ve Türkiye, Suriye krizine kapsamlı bir çözüm bulunmasına yönelik koordineli çabalarını sürdürme konusunda mutabakata vardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanlığı Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç’i Pazartesi günü kabul etti.

Görüşmede, "Orta Doğu’daki gelişmelerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı ve özellikle Suriye'deki durumun masaya yatırıldığı" belirtildi.

Açıklamada, "Moskova ve Ankara, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin birliği, toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunması gerektiği konusunda hemfikir. Bu doğrultuda, Suriye krizine kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması için koordineli çabaların devam ettirilmesi yönündeki kararlılıklarını bir kez daha teyit ettiler" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye ve Rusya, Suriye meselesinde önemli bölgesel aktörler olarak Astana Süreci kapsamında ortak diplomatik girişimlerde bulunmuş ve sahadaki gelişmelere yönelik çeşitli mekanizmalar oluşturmuştu. Son görüşme, iki ülkenin bu çabaları sürdüreceğini ve bölgedeki istikrar için iş birliğini güçlendireceğini gösteriyor.