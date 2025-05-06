Rusya ve Ukrayna arasında esir takası: 205’er asker serbest bırakıldı

Rusya ve Ukrayna, yürütülen müzakereler sonucunda karşılıklı olarak 205 esir askerin takasını gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 205 Rus askerinin Ukrayna tarafından teslim alındığı, buna karşılık aynı sayıda Ukraynalı askerin de Rusya tarafından iade edildiği bildirildi.

Takasın ardından Rus askerlerinin Belarus’a ulaştığı belirtilirken, burada kendilerine gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı ifade edildi. Askerlerin yakınlarıyla iletişim kurabildiği vurgulanan açıklamada, serbest bırakılan askerlerin rehabilitasyon ve tedavi süreçlerinin Rusya Savunma Bakanlığına bağlı sağlık merkezlerinde sürdürüleceği aktarıldı.

Öte yandan, bu takasın gerçekleşmesinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) arabuluculuk rolü üstlendiği de açıklamada yer aldı.

"Herkesi geri getirmek için elimizden geleni yapacağız"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, takas sonucu 205 Ukraynalı askerin evlerine döndüğünü duyurdu.

Zelenskiy mesajında, "Her gün halkımız için mücadele ediyoruz. Herkesi geri getirmek için elimizden geleni yapacağız kesinlikle" ifadelerine yer verdi ve esir değişim sürecine katkı sunan BAE başta olmak üzere tüm taraflara teşekkür etti.