Rusya ve Ukrayna arasında esir takası: 292 kişi serbest bırakıldı

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 146 Rus ve 146 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 146 Rus askeri ile aynı sayıda Ukraynalı askerin takas edildiği kaydedildi. Ayrıca, Kursk bölgesi sakinlerinden 8 Rus vatandaşının da serbest bırakıldığı ifade edildi.

Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu, gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı aktarılan açıklamada, askerlerin bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmek üzere Rusya'ya ulaştırılacağı bildirildi.