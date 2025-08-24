Rusya ve Ukrayna arasında esir takası: 292 kişi serbest bırakıldı
Rusya ile Ukrayna arasında yapılan son esir takasında 146'sı Rus, 146'sı Ukraynalı olmak üzere toplam 292 asker serbest bırakıldı. Rusya Savunma Bakanlığı, takasın Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuğunda gerçekleştiğini duyurdu. Açıklamada ayrıca Kursk bölgesinden 8 Rus sivilin de özgürlüğüne kavuştuğu belirtildi. Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'a getirildiği, burada gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı ve tedavi için Rusya'daki sağlık merkezlerine sevk edildikleri kaydedildi.
Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takası kapsamında 146 Rus ve 146 Ukraynalı askerin serbest bırakıldığı bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, esir takasının Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) arabuluculuğunda gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, 146 Rus askeri ile aynı sayıda Ukraynalı askerin takas edildiği kaydedildi. Ayrıca, Kursk bölgesi sakinlerinden 8 Rus vatandaşının da serbest bırakıldığı ifade edildi.
Serbest bırakılan Rus askerlerinin Belarus'ta bulunduğu, gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı aktarılan açıklamada, askerlerin bakanlığa ait sağlık merkezlerinde tedavi görmek üzere Rusya'ya ulaştırılacağı bildirildi.