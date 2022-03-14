Rusya ve Ukrayna bugün bir kez daha masaya oturacak

Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalar hız kazanırken iki ülke arasındaki görüşmelerin yeni turu bugün yapılacak.

Ukraynalı bir yetkili dün yaptığı açıklamaya göre, Rusya'nın daha önce NATO askeri eğitmenlerine ev sahipliği yapan ve Polonya sınırından sadece 25 km uzaklıkta bulunan Yavoriv Uluslararası Barış Gücü ve Güvenlik Merkezi'ne füze saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 35 kişinin hayatını kaybederk 134 kişi yaralandı.

Rusya Savunma Bakanlığı, yaklaşık 180 "yabancı paralı asker" ve çok sayıda yabancı silahın imha edildiğini açıkladı. Reuters, her iki tarafın da bildirdiği kayıp sayısını doğrulayamadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı tehlikeli milliyetçilerden ve Nazilerden kurtarmak için gerçekleştirilen özel bir askeri operasyon olarak nitelendirdiği işgalin başlatıldığı 24 Şubat'tan bu yana binlerce insan hayatını kaybetti.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağa işgalden haftalar önce dikkat çeken ve uluslararası toplumu teyakkuza geçiren ABD, operasyonun önceden tasarlanmış, haksız ve hukuka aykırı bir "savaş" olduğunu söylüyor.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde, Rusya'nın işgalden dolayı hesap vermesi gerektiği konusunda fikir birliğinde olduğu ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba'nın da görüşme gerçekleştirdiği ve Rusya'nın işgalini durdurmak için atılacak diplomatik adımları görüştükleri ifade edildi.

Rusya ve Ukrayna, hafta sonu gerçekleşen müzakerelerin ardından bugüne kadar görülen en olumlu değerlendirmelerde bulundular.

Ukraynalı müzakereci Mykhailo Podolyak internet üzerinden yayınlanan bir görüntülü mesajda, "Rusya şimdiden yapıcı bir şekilde konuşmaya başlıyor" dedi.

Podolyak, "Birkaç gün içinde tam anlamıyla bazı sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyorum" dedi

RIA haber ajansında yer alan haberde görüşmelere katılan Rus temsilci Leonid Slutsky'nin belirgin ilerleme kaydettiklerini ve tarafların yakın zamanda taslak kararlara varmasının mümkün olduğunu söylediği ifade edildi.

İki taraftan da bu kararların içeriğine dair bir açıklama gelmedi. En son geçen hafta Belarus'ta gerçekleştirilen görüşmelerde daha çok insani konulara odaklanılmıştı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy, iki ülkeden heyetlerin her gün video bağlantısı aracılığıyla görüştüklerini ve Ukraynalı müzakerecilerin hedefinin Putin ile görüşme ayarlamak için "her şeyi yapmak" olduğunu söyledi.

Zelenskiy yayınlanan görüntülü mesajda, "Dayanmalıyız. Savaşmalıyız. Ve kazanacağız," dedi.