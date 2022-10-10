Rusya ve Ukrayna'dan saldırı açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleri konusunda açıklamada bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki bazı şehirlere füze saldırıları düzenlemesine ilişkin Konaşenkov, "Rusya Silahlı Kuvvetleri, bugün Ukrayna’nın askeri yönetim, iletişim ve enerji sistemlerinin unsurlarına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahla büyük çapta saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ulaşıldı. Belirlenen tüm unsurlar vuruldu." ifadesini kullandı.

Ukrayna ordusunun Kupyansk yönündeki saldırılarının püskürtüldüğünü aktaran Konaşenkov, buradaki çatışmalarda 40’tan fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, 5 tank, 4 zırhlı araç ile 15 otomobilin yok edildiğini açıkladı.

Mıkolayiv ve Kriviy Rig yönlerinde 60’ı aşkın Ukraynalı askerin öldürüldüğünü, 9 tank, 16 zırhlı araç ve 17 otomobilin imha edildiğini söyleyen Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 6 yönetim merkezi, 5 mühimmat deposu ile 2 yakıt deposunun yok edildiğini belirtti.

Konaşenkov, Herson bölgesinde "Mig-29" tipi uçağı ile çeşitleri bölgelerde 6 insansız hava aracının düşürüldüğünü söyleyerek, "Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 318 uçak, 159 helikopter, 2 bin 188 insansız hava aracı, 379 hava savunma füze sistemi, 5 bin 604 tank ve zırhlı araç, 866 çok namlulu roketatar, 3 bin 462 obüs ve havan topu, 6 bin 463 özel askeri araç yok edildi." ifadesini kullandı.

Ukrayna: Rusya 84 seyir füzesi ve 24 İHA kullandı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın bu sabah Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik düzenlediği saldırılarda 84 seyir füzesi ile 24 insansız hava aracı (İHA) kullandığını duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın bu sabah Ukrayna'da birçok bölge ve şehri hedef aldığı saldırılar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'ya karşı seyir füzeleri ile İHA'lar kullandığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Rusya Federasyonu, 13'ü İran üretimi Şahid-136 olmak üzere 24 İHA ve 84 seyir füzesi kullandı. 56 hedef (füze ve İHA) imha edildi. Bunlar arasında 43 seyir füzesi ve (10'u "kamikaze" tipi) 13 İHA var."