Rusya ve Ukrayna'dan savaştaki son durumla ilgili açıklama

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 3. ayına yaklaşırken 2 taraftan bilanço ile ilgili açıklamalar devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da iki "Toçka-U" taktik füzesinin vurulduğunu söyledi.

Konaşenkov, başkent Moskova'da yaptığı açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna’da savaştaki eylemleri ile ilgili bilgi verdi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiğini belirten Konaşenkov, gece uçaklarla 73 askeri unsurun vurulduğunu belirtti.

Bunların arasında askeri teçhizatlar, komuta merkezleri ile 4 mühimmat cephanesinin bulunduğunu aktaran Konaşenkov, "Donetskoye ve Skelyuvate bölgelerinde havada 2 'Toçka-U' taktik füzesi vuruldu." ifadesini kullandı.

Konaşenkov, "Bugüne kadar 140 uçak, 496 insansız hava aracı, 253 hava savunma füze sistemi, 2 bin 388 tank ve zırhlı araç, 256 çok namlulu roketatar, 1029 obüs ve havan topu ile 2 bin 232 özel askeri araç yok edildi." dedi.

Ukrayna: Rus ordusu 20 bin 900 asker kaybetti

Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun 20 bin 900 asker, 171 uçak, 150 helikopter ve 815 tankını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-20 Nisan dönemindeki kayıplarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 20 bin 900 asker öldürüldü, Ruslara ait 171 uçak, 150 helikopter, 815 tank, 2 bin 87 zırhlı araç, 391 top, 136 roketatar sistemi ve 67 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1504 araç, 8 gemi ve hafif sürat teknesi, 76 yakıt aracı ve 165 insansız hava aracını da kaybetti.

Günlük 373 kayıp

Ukrayna'nın verdiği bilgilere göre, 56 gündür devam eden savaşta Rusya günlük ortalama 373 askerini yitirmiş oldu.

Batılı kaynakların iki hafta önce verdiği rakamlara göre, Rusya'nın toplam asker kaybı 7 bin civarındaydı.

Rusya ise, savaşın 30. gününe denk gelen 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, 1351 askerinin öldüğünü, Ukrayna'nın ise 14 binden fazla askerini yitirdiğini duyurmuştu.

Ukrayna da 24 Mart'ta Rusya'nın 15 bin 800 askerinin öldürüldüğünü açıklamıştı. Duyurulan rakamlar arasında uçurum söz konusuyken, Ukrayna kendi asker kayıplarıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.