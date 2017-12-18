Rusya ve Venezuela'dan doğalgaz anlaşması

18 Aralık 2017

Venezuela, Karayip Denizi'ndeki Patao ve Mejillones doğalgaz sahalarının işletme hakkını 30 yıl süreyle Rus enerji şirketi Rosneft'e devretti.

BBC'nin haberine göre anlaşma, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve Rosneft CEO'su İgor Seçin tarafından imzalandı.

Anlaşmanın Rusya'nın yakın müttefiki Venezuela hükümeti tarafından da onaylanması bekleniyor.

Rosneft, yaptığı açıklamada, iki sahadaki toplam doğalgaz rezervinin 180 milyar metreküp olduğunun tahmin edildiğini, Karayip Denizi'ndeki sahalarda yıllık maksimum üretimi 15 yıl içinde 6,5 milyar metreküpe çıkarmayı hedeflediklerini duyurdu.

Devasa dış borcunu ödemekte zorlanan Venezuela'nın devlete bağlı enerji şirketi PDVSA, ağustos ayında Rosneft'ten 6 milyar dolar kredi almıştı. Rusya Venezuela'nın kendisine olan borcunu da yapılandırmıştı.

Venezuela, Rusya ile borç yapılandırma anlaşması imzaladı