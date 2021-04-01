Rusya: Yeni savaş başlatma girişimleri Ukrayna'yı yerle bir edebilir

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Donbass'ta yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu bölgede yeni savaş başlatma girişimlerinin Ukrayna'nın yerle bir olmasına yol açabileceğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Rus Pervıy Kanal'a demeç veren Lavrov, "Devlet Başkanı Vladimir Putin kısa süre önce söylemişti ancak bu sözler bugün de geçerli; Donbass'ta yeni savaş başlatmaya çalışanlar Ukrayna'yı yıkıma uğratır." dedi.

Rusya'nın ABD öncülüğündeki Batı'nın Ukraynalı politikacıları Donbass'ta sıcak bir çatışma başlatmaya teşvik etmeyeceğini umduğunu kaydeden Lavrov, "Askerler, sıcak bir çatışma başlatmaya yönelik eylemlerin vereceği zararı anlıyor. Umarım ki askerler, ABD öncülüğündeki Batı tarafından kışkırtılan siyasetçiler tarafından bu yönde teşvik edilmez." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Ukrayna parlamentosunun kabul ettiği ve Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in imzaladığı belgeler hakkında çok sayıda spekülasyon yapıldığına dikkat çekerek "Bu, gerçek siyaseti ne kadar yansıtıyor? Ayrıca bu, oy oranı düşen Zelenskiy'nin ülkedeki sorunları çözme amacını ne ölçüde destekliyor? Bunlar blöf mü yoksa somut planlar mı, bilmiyorum." diye konuştu.

Peskov: Rusya, sınırlarında NATO’nun faaliyetlerine karşılık önlem alıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki hareketliliği artırması ve Kırım'a askeri sevkiyat ile ilgili gazetecilerin sorusunu cevapladı.

Söz konusu askeri hareketliliği doğrulayan Peskov, "Rusya kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettiriyor. Bu hiç kimseyi rahatsız etmemeli ve bu hiç kimse için tehdit içermiyor." ifadelerini kullandı.

NATO'nun, Rusya sınırlarında askeri faaliyetlerini artırdığına dikkati çeken Peskov, "Rusya kendi sınırlarının güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alıyor. Rusya sınırları boyunca NATO’nun, diğer birliklerin ve bazı ülkelerin silahlı kuvvetlerinin faaliyetlerini artırdığını biliyorsunuz. Bütün bunlar bizi tetikte olmaya mecbur ediyor." diye konuştu.