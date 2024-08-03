Rusya, yenilikçi ödeme sistemleri arayışında

Batılı ülkelerin Ukrayna savaşının ardından önde gelen Rus bankalarını SWIFT ödeme sisteminden çıkarmasının ardından Rusya, SWIFT yasağına yanıt olarak kendi ödeme sistemlerinin gelişimini hızlandırdı.

Rusya’nın bu amaçla yabancı ülkelerle bankalar arası işlemleri kolaylaştırmayı amaçlayan SPFS’ye (Mali Mesajlaşma Sistemi) 2023 itibarıyla 400’den fazla finans kuruluşu bağlandı. Rus hükümetinin odaklandığı konular arasında ulusal para birimleriyle ticaret, BRICS Bridge projesi ve kripto paralar da ön plana çıkıyor. BRICS nezdinde yürütülen ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını artırmak için çalışmalar yapan Rusya, son dönemde ortaya çıkan “BRICS Bridge” adlı projeye de önem veriyor. Geliştirilme aşamasındaki BRICS Bridge, ticarette özellikle dolara bağlılığı azaltmayı hedefleyen, çok taraflı bir dijital ödeme platformu projesi olarak ön plana çıkıyor.

Rus hükümeti ayrıca geleneksel finansal sistemlerini kullanmamanın bir yolu olarak kripto para birimlerine de ilgi gösteriyor. Rusya’da, parlamentonun alt kanadı Devlet Duması, kripto para madenciliğini yasal hale getiren yasayı 30 Temmuz’da dijital finansal varlıkların uluslararası ödemelerde kullanılmasına izin veren yasayı da 27 Şubat’ta kabul etti.