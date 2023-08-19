Rusya yine sivilleri öldürdü: Aralarında çocuklar da var

Kerim Ülker

Ukrayna’yı işgal eden Rusya, bugün yine sivil bölgeleri vurdu. Rusya’nın balistik füzelerle yaptığı saldırıda aralarında çocukların da olduğu 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

Ukrayna’ya yapılan saldırının yerel bir bayrama denk gelmesi, sivil kayıpların artmasına neden oldu. Her biri 500 kilogram TNT eşdeğerindeki balistik füze saldırıları üniversite, tiyatro ve pazar bölgesine düzenlendi.

Şehir merkezine yapılan saldırı hakkında bilgi veren Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rus ordusunun kuzeydeki Chernihiv kentinin bir tiyatro ve bir üniversitenin de bulunduğu merkez meydanını vurduğunu ve kurbanlar olduğu konusunda uyarıda bulundu.

'Dünyayı ayağa kalkmaya çağırıyorum'

Rusya'nın terör saldırısı hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Zelenskiy, şunları kaydetti: “Bir terör devletinin yanında yaşamak bu demektir. Tüm dünyayı buna karşı birleştiriyoruz. Bugün bir Rus füzesi Chernihiv'in kalbine isabet etti. Bir meydan, bir üniversite ve bir tiyatro. Rusya, sıradan bir Cumartesi gününü acı ve kayıp gününe çevirdi. Kayıplar var… Yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Dünyayı Rus terörüne karşı ayağa kalkmaya çağırıyorum. Ukrayna’ya yaşamı korumak için ek araçlar sağlayın. Hayatın kazanması için Rusya'nın bu savaşı kaybetmesi gerekiyor."

Rusya, Ukrayna’daki en büyük katliamlarından birini de yine Chernihiv kentine yapmıştı. Geçen yılki füze saldırısında, ekmek sırasına giren 47 sivil Ukraynalı hayatını kaybetmişti.