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Rusya'da 10 bin polisin görevine son verildi

Trafik polislerinin sayısını azaltma kararı alan Rusya, 10 bin trafik polisinin görevine son verdi.

Rusya'da 10 bin polisin görevine son verildi
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Rusya İçişleri Bakanlığı, 1 Ocak itibariyle ülke genelinde 10 bin trafik polisinin görevine son verildiğini açıkladı.

Görevlerine son verilen polislerin yerine yenilerinin alınıp alınmayacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Ayrıca görevine son verilen polis memurlarının, Rusya İçişleri Bakanlığının diğer bölümlerinde boşalan yerlere başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

Kaynak: İHA

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