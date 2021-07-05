Rusya'da 13 kentten daha Türkiye'ye uçuşlar başlıyor

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı, "Türkiye'ye tarifeli ve charter uçuşların yapılabileceği Rusya'daki kentlerin sayısı artırıldı. Rus ve Türk hava yolları, 12 Temmuz'dan itibaren Rusya'nın 45 uluslararası havalimanından uçuş yapabilecek." açıklamasını yaptı.

Buna göre, Rusya'nın Barnaul, Belgorod, Volgograd, Voronej'ın yanı sıra Kaluga, Krasnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, Saratov, Soçi, Tümen, Yujno-Sahalinsk kentlerinden Türkiye'ye uçuşların yapılabileceği kaydedilen açıklamada, İzmir'e uçuşların da aynı tarihte başlayacağı belirtildi.

Rusya, COVID-19 mücadele önlemleri çerçevesinde, 18 Haziran'da Türkiye'ye tüm uçuşları 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatma kararı aldıklarını açıklamıştı.