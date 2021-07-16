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Rusya'da 17 kişiyi taşıyan uçak radardan kayboldu

Rusya’nın Tomsk bölgesinde 17 kişiyi taşıyan AN-28 tipi yolcu uçağı radardan kayboldu.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Antonov An-28 - Vikipedi
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Rusya’nın Tomsk bölgesinde, içerisinde 17 kişinin bulunduğu AN-28 tipi yolcu uçağının radardan kaybolduğu bildirildi.

Rus haber ajanslarına göre, Kedroviy şehrinden Tomsk’a uçan AN-28 tipi yolcu uçağı Bakçarskiy bölgesinde acil durum sinyali verdi ve radardan kayboldu.

Özel bir hava yolu şirketine ait olan uçakta 17 kişinin olduğu, bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin gönderildiği ifade edildi.

 

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