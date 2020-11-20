"Rusya'da 2. COVID-19 aşısının seri üretimi 2021'de başlayacak"

Rusya'da (Yeni tip koronavirüs) COVID-19 vaka sayısı 2 milyon eşiğini geçerken, toplam vaka sayısında ABD, Hindistan ve Fransa'nın ardından dördüncü sırada yer aldı.

Yetkililer, bu yılın başlarındaki gibi ülke genelinde tecrit önlemleri getirilmesine karşı direniyor ve bölgesel dar hedefli önlemleri tercih ediyorlar.

Rusya geçen hafta COVID-19'a karşı geliştirdiği ilk aşı olan Sputnik V'nin ara sonuçlara göre yüzde 92 etkili olduğunu açıklamıştı. Kasımda yaklaşık 500 bin doz aşının üretilmesi planlanıyor.

Sibirya'daki Vector Enstitüsü'nün geliştirdiği ikinci aşı EpiVacCorona'nın 3. faz, yani geniş ölçekli denemeleri devam ediyor.

Rus ajanslarda yer alan haberlerde enstitüye atıfta bulunularak, "Seri üretim, endüstriyel ortakların katılımıyla 2021'de başlayacak. Bu zamana kadar 15,000 doz aşı çıkarıldı. Yılın sonuna kadar 50,000'e ulaşacak." denildi.

Interfax'ta yayımlanan habere göre Vector Enstitüsü EpiVacCorona ile aşılanan gönüllülerin COVID-19'a karşı antikor geliştirdiğini de açıkladı, ancak haberde gönüllü olan kişilerin sayısı yer almadı.