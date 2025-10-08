Rusya’da 2023'ten bu yana 2 bin 875 kişinin vatandaşlığı iptal edildi

Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, 2023 yılından bu yana daha önce Rusya vatandaşlığına kabul edilen 2 bin 875 kişinin vatandaşlığının iptal edildiğini açıkladı.

Volk, yaptığı yazılı açıklamada bu kararların, 28 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe giren federal kanun kapsamında alındığını bildirdi.

“Cezai sorumluluk ve askerlikten kaçma” başlıca neden

Bakanlık sözcüsü Volk, vatandaşlık iptallerinin temel nedenlerinin, kişilerin çeşitli suçlardan dolayı cezai sorumluluk altına girmeleri ve askerlik kayıt yükümlülüklerini yerine getirmemeleri olduğunu belirtti.

Volk açıklamasında, “Vatandaşlık iptali uygulamasının öncelikli hedefi, kamu güvenliğine ve ulusal güvenliğe risk teşkil eden kişilere karşı mücadelede etkinliği artırmaktır” ifadelerini kullandı.

Suç kapsamı genişletildi

Rusya yönetimi, vatandaşlıktan çıkarma uygulamalarının kapsamını 2024 yılı başında genişletmişti.

Yeni düzenlemeyle, vatana ihanet, terör propagandası, yasa dışı silahlı örgütlere katılım, rüşvet ve ağır ceza gerektiren ekonomik suçlar da vatandaşlık iptaline neden olabilecek suçlar listesine eklendi.