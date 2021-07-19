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Rusya'da 4'üncü COVID-19 aşısının deneyleri başladı

Rusya'da COVID-19'a karşı geliştirilen 4'üncü aşının klinik deneylerine başlandığı bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya Federal Biyomedikal Ajansından (FMBA) yapılan açıklamaya göre, geliştirilen COVID-19 aşısının 1. ve 2. faz klinik deneylerinin yapılması için Sağlık Bakanlığından izin alındı.

Bugün başlanan deneylere 18 ile 60 yaş arasındaki 200 kişi katıldı.

Rusya'da daha önce Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün geliştirdiği "Sputnik V" (GamKovidVak), Vektör Araştırma Merkezince geliştirilen "EpiVakKorona" ve Çumakov Merkezince geliştirilen "KoviVak" aşıları tescillenmişti.

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koronavirüs