Rusya’da, 5 kişide Omicron varyantının alt varyantı ‘Kentaur’ bulundu

SARS-CoV-2’nin genomik dizi veritabanı VGARus’a Omicron türünün BA.2.75 (Kentaur) alt varyantının beş genomik dizisi yüklendi. Temmuz ayında materyaller alınarak Moskova’da incelendi. Hastalığın, virüsün tespit edildiği vakaların tümünde hafif formda seyrettiği belirtildi.

Omicron’un yeni alt varyantının BA.4 ve BA.5 varyantlarına kıyasla daha hafif geçirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Omicron türünün yeni alt varyantlarının yayılmasıyla bağlantılı olarak COVID-19 vakalarında bir artış gözlemleniyor, ancak BA.4 ve BA.5 alt varyantların neden olduğu hastalık akut solunum yolu şeklinde hafif formda seyrediyor” ifadelerine yer verildi.

13 Temmuz'da Hollanda Ulusal Sağlık Enstitüsü (RIVM), ülkede ‘Kentaur’ olarak adlandırılan Omicron BA.2.75 türünün yeni bir alt varyantının tespit edildiğini açıklamıştı.

Yeni alt varyant daha önce Hindistan, Avustralya, Almanya, İngiltere, ABD ve Kanada başta olmak üzere birçok ülkede ortaya çıkmıştı.