Rusya'da 60 yaş üstündekilerin aşılanmasına başlandı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bugünden itibaren 60 yaş ve üzerindekilerin aşı olmak için başvurabileceği açıklandı.

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aşı olacağını duyurdu. Daha önce 60 yaşına kadar kullanımına izin verilen aşının, ileri yaştaki kişiler üzerindeki olası yan etkilerinin araştırıldığı açıklanmıştı.

DW Türkçe'nin haberine göre, aralık başında 60 yaş altı vatandaşlarına kitlesel aşı uygulamasına başlayan Rusya'da pazartesi gününden itibaren ileri yaştakiler de aşı yaptırabilecek. Başkent

Moskova'da 60 yaş ve üzerindekilerin koronavirüse karşı aşılanmasına başlandı. Kent idaresi pazartesi gününden itibaren 60 yaş ve üzerindekilerin aşı olmak için başvurabileceğini duyurdu.