Rusya'da 6,7 ve 7,4'lük deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre Rusya'da önce 6.7 büyüklüğünde 21 dakika sonra ise 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İkinci büyük depremden sonra tsunami uyarısı yapıldı.
AFP'nin son dakika haberine göre Rusya açıklarında meydana gelen güçlü depremlerin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Rusya'nın Kamçatka bölgesinde yerel saatle 06.28'de meydana gelen depremin büyüklüğü 6.7 olarak kaydedildi.
21 dakika sonra 7.4 büyüklüğünde bir deprem daha
6.7 büyüklüğündeki depremi yerel saatle 06.49'da meydana gelen 7.4 büyüklüğünde bir sarsıntı izledi. Bunun üzerine USGS, "epimerkezinin 300 kilometre çevresinde, Pasifik Okyanusu’nda, Petropavlovsk-Kamçatskiy kenti açıklarında tehlikeli tsunami dalgalarının oluşmasının mümkün olduğunu" belirterek uyarıda bulundu.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise depremin büyüklüğünü 7.3 olarak açıkladı.