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Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: 2 ölü, 22 yaralı

Rusya'da acil iniş yaparken pistten çıkan ve bir binaya çarpan uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Rusya'da acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: 2 ölü, 22 yaralı
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Rusya'ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti'nde bir yolcu uçağının, havalimanına acil iniş yaparken pistten çıkması sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği, 22 yolcunun yaralandığı belirtildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Buryatya Cumhuriyeti'nde Nijneangarsk-Ulan Ude seferini yapmak üzere Nijneangarsk Havalimanı'ndan kalkan An-24 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra acil iniş yapmak üzere havalimanına döndü.

İniş sırasında pistten çıkan uçak, bir binaya çarptıktan sonra alev aldı.

Yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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