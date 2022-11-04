Rusya'da ağır suçlular askere çağrılacak
Rusya'da ağır suçlar işleyen kişiler seferberlik kapsamında askere çağrılacak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ağır suçlar işleyen kişilerin seferberlik kapsamında askere çağrılmalarına olanak sağlayan kararnameyi imzaladı.
RIA haber ajansında yer alan habere göre yasa çocuklara yönelik cinsel istismar, vatana ihanet, casusluk veya terörizm suçlarını işlediği gerekçesiyle hüküm giyenleri kapsamıyor.
Öte yandan Putin, Ukrayna'nın Kherson bölgesinde yaşayan sivillerin çatışma bölgesinden çıkarılması gerektiğini de söyledi.
Putin, "Şu anda tabi ki Kherson'da yaşayanların, sivil nüfusun zarar görmemesi için tehlikeli olayların yaşandığı bölgeden çıkarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.