Rusya'da Apple'a LGBT propagandası gerekçesiyle para cezası
Rusya'da bir mahkeme, teknoloji devi Apple’a “LGBT propagandası” yaptığı gerekçesiyle 7,5 milyon ruble (yaklaşık 94 bin dolar) para cezası verdi. LGBT hareketi, ülkede geçtiğimiz yıl “aşırılıkçı” ilan edilmişti. Şirketten ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'da, Apple'a LGBT propagandası yaptığı gerekçesiyle 7,5 milyon ruble (yaklaşık 94 bin dolar) para cezası verildi.
Apple aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.
Apple'ın LGBT propagandası yaptığına karar veren mahkeme, Apple'ın 7,5 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.
Rusya'da, LGBT hareketi geçen yıl terörist ve aşırılıkçılar listesine dahil edilmişti.