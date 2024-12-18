Rusya'da aralık ayında tüketicilerin enflasyon endişesi arttı

Rusya Merkez Bankası, aralık ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 2000 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan medyan enflasyon beklentisi, aralıkta 0,5 puan artarak yüzde 13,9'a çıktı. Buna göre, gözlemlenen enflasyon aralıkta 0,6 artarak yüzde 15,9'a yükseldi.

Rusya'da yıllık enflasyon kasımda bir önceki aya göre yüzde 8,54'ten 8,88'e çıkmıştı.

Politika faizi yükseltilmişti

Rusya Merkez Bankası, enflasyondaki yükseliş nedeniyle politika faizini son olarak 25 Ekim'de 200 baz puan artışla yüzde 21'e çıkararak, tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Analistler, enflasyonda düşüş yaşanmadığı için bankanın 20 Aralık'ta düzenleyeceği toplantıda tekrar faiz artışına gidebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.