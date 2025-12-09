Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü! Mürettebat kayıp

Rusya'nın İvanovo bölgesinde "An-22" model bir askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada uçağın onarım işlemlerinin ardından gerçekleştirilen test uçuşu sırasında ıssız bir alana düştüğünü duyurdu.

İncelemeler başlatıldı

Bakanlık, olay yerine arama-kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini ancak uçaktaki mürettebatın durumunun henüz netleşmediğini belirtirken, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin başlatıldığını açıkladı.

Rus basınında yer alan haberlerde, uçakta 7 kişinin bulunduğunun değerlendirildiği aktarıldı.