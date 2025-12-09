Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü! Mürettebat kayıp
Rusya'nın İvanovo bölgesinde onarım sonrası test uçuşuna çıkan An-22 tipi askeri nakliye uçağı ıssız bir alana düştü. Rusya Savunma Bakanlığı, olay yerine arama-kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini, mürettebatın akıbetinin henüz bilinmediğini açıkladı. Kazanın nedeninin araştırıldığı belirtilirken, Rus basını uçakta 7 kişinin bulunduğunu aktardı.
Rusya'nın İvanovo bölgesinde "An-22" model bir askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi. Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada uçağın onarım işlemlerinin ardından gerçekleştirilen test uçuşu sırasında ıssız bir alana düştüğünü duyurdu.
İncelemeler başlatıldı
Bakanlık, olay yerine arama-kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini ancak uçaktaki mürettebatın durumunun henüz netleşmediğini belirtirken, kazanın nedenine ilişkin incelemelerin başlatıldığını açıkladı.
Rus basınında yer alan haberlerde, uçakta 7 kişinin bulunduğunun değerlendirildiği aktarıldı.