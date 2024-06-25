Rusya'da Avrupalı dev basın kuruluşlarına yaptırım

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, AB'nin 17 Mayıs'ta RİA Novosti, İzvestiya ve Rossiyskaya Gazeta'ya yaptırım kararı aldığı anımsatıldı.

Mütekabiliyet gereği Rusya'nın da AB'den 81 basın kuruluşuna yaptırım uygulanacağı belirtilen açıklamada, söz konusu kuruluşların Rusya'nın "özel askeri operasyonu" hakkında sistematik bir şekilde yanlış bilgi yaydıkları öne sürüldü.

Rusya'nın, AB'deki Rus gazetecilere yönelik temelsiz ve siyasi zorbalıkların karşılıksız kalmayacağına yönelik uyarılarda bulunduğu kaydedildiği açıklamada, "Bu gelişmenin sorumluluğu yalnızca AB liderliğine ve bu kararı destekleyen blok ülkelerine aittir. Rus medyasına yönelik kısıtlamaların kaldırılması durumunda Rus tarafı, söz konusu medya kuruluşlarına ilişkin kararını da yeniden gözden geçirecek." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan, yaptırım uygulanacak basın kuruluşları arasında Agence France Presse (AFP), Der Spiegel, El Mundo, RAI, Belsat, Le Monde ve Politico bulunuyor.