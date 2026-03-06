Rusya’da bankalardan döviz çekim kısıtlaması uzatıldı

Rusya Merkez Bankası, bankalardan nakit döviz çekimine ilişkin uygulanan kısıtlamaların süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Banka tarafından yapılan açıklamada, söz konusu kısıtlamaların 9 Eylül 2026 tarihine kadar yürürlükte kalacağı duyuruldu.

Yaptırımlar kapsamında kural devam edecek

Açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırımlar kapsamında Rus bankaları ile finans kuruluşlarının nakit dolar ve avro temin etmesini yasakladığı hatırlatılarak, kısıtlamaların uzatılmasının da bu yasağın devam etmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

Rusya Merkez Bankası, Batı’nın yaptırımları nedeniyle Mart 2022’de aldığı kararla ülkedeki döviz hesaplarına yönelik nakit çekim işlemlerini sınırlandırmıştı. Bu düzenleme kapsamında vatandaşlar, bankalardaki döviz hesaplarından yalnızca ruble cinsinden nakit para çekebiliyor.