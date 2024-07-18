Rusya'da başıboş hayvanların öldürülmesi 'istisna' ile kabul edildi

Rusya Anayasa Mahkemesi (AYM), "Hayvanlara Sorumlu Muamele" yasasının bazı hükümlerinin anayasaya uygunluğunu kontrol edilmesine ilişkin talebi değerlendirdi.

Ria Novosti'de yer alan habere göre AYM, başıboş hayvanların öldürülmesini, sadece insanlar için tehlike arz etmeleri istisnası ile kabul etti.

AYM'den yapılan açıklamada, "Sahipsiz hayvanların ölümü, istisnai bir tedbir ile yalnızca belirli koşullarda ve kamu güvenliğinin uygun düzeyde korunmasını sağlayamadığı durumlarda haklı görülebilir" ifadesinde bulundu.

AYM, belirli bir hayvandan kaynaklanan, hastalık yayma riski, insanlara saldırı, sebepsiz saldırganlık tezahüründen kaynaklanan tehditlere karşı korunmak için gerekli olması halinde, bu tür bir düzenlemenin temelde kabul edilemez olarak görülemeyeceğini vurguladı.

Sokak hayvanlarına yönelik evrensel ilkeler olduğunu hatırlatan AYM, sokak hayvanlarının yakalanmaları, aşılanmaları, sağlıklı ve saldırgan olmayanların yakalandıkları yerlere geri bırakılmaları gerektiğine dikkat çekti.