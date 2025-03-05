Rusya'da bir ceza da Twitch'e çıktı!
Video oyunu oynayanların canlı yayın yaptığı ABD merkezli Twitch uygulamasına Rusya'da ceza kesildi. Twitch, 'kullanıcıların verilerini ülkede yerelleştirmediği' gerekçesiyle 145 bin dolar ödemek zorunda.
Rusya'da video oyunu oynayanların canlı yayın yaptığı Twitch aleyhine açılan dava, başkent Moskova'da görüldü.
Uygulamadaki kullanıcıların verilerini Rusya'da yerelleştirmediği gerekçesiyle Twitch'in yasalara uymadığına kanaat getiren mahkeme, şirkete 13 milyon ruble para cezası ödemesine hükmetti.
Ülkede, Twitch’in yanı sıra WhatsApp, Spotify ve LinkedIn gibi çeşitli yabancı platformlara da kullanıcı verilerini yerelleştirmedikleri gerekçesiyle para cezaları verilmişti.